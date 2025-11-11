Joven atropellado en Ramos Arizpe: grave tras accidente

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Un joven de entre 25 y 30 años resultó gravemente herido luego de ser atropellado la noche de este lunes sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, a la altura de la empresa Stellantis.

De acuerdo con el reporte de elementos de Protección Civil del municipio, señalaron que el accidente ocurrió en los carriles con dirección hacia el municipio de Ramos Arizpe, cuando la conductora de un vehículo no alcanzó a percatarse del peatón que cruzaba la vialidad.

¿Qué ocurrió?

Tras el impacto, el joven quedó tendido sobre el pavimento y fue trasladado de inmediato al Hospital General en código rojo, debido a la gravedad de sus lesiones. Hasta el momento, se desconocen sus datos generales.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Cabe señalar que a tan solo unos metros del lugar del accidente se encuentra un puente peatonal, el cual no fue utilizado por el afectado. Ante esta situación, Autoridades reiteraron el llamado a los ciudadanos a hacer uso de los cruces seguros para evitar tragedias.