Sentencia de 50 años para Josafat N por feminicidio en Saltillo en 2017

SALTILLO, COAHUILA.- En la etapa final de un juicio oral, celebrada este martes, la jueza Elisa Anaid Salinas dictó una sentencia de 50 años de prisión en contra de Josafat "N", al ser encontrado culpable del feminicidio de su pareja sentimental, Evangelina "N", ocurrido en diciembre de 2017 en el Ejido Puebla, municipio de Saltillo.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), el 14 de diciembre de 2017 Josafat "N" agredió a Evangelina "N" hasta causarle la muerte por asfixia derivada de estrangulamiento. Posteriormente, trasladó el cuerpo hacia un terreno despoblado utilizado como basurero, donde lo enterró antes de huir de la ciudad.

¿Qué ocurrió?

Tras permanecer prófugo por más de cinco años, el 1 de marzo de 2023 la FGE informó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ubicaron y detuvieron al feminicida de 49 años en el puente internacional de Tijuana, luego de ser deportado por autoridades estadounidenses.

La captura de Josafat "N" fue posible gracias al trabajo de inteligencia y colaboración entre la Fiscalía de Coahuila, autoridades de Baja California y agencias de seguridad de Estados Unidos.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Además de su condena, el sentenciado deberá pagar un millón 269 mil 370 pesos como reparación del daño a los familiares de la víctima.

Con esta sentencia, la autoridad judicial destacó la importancia de la coordinación interinstitucional para garantizar justicia a las víctimas de violencia feminicida y reafirmó el compromiso de no dejar impunes los crímenes de género en el estado.