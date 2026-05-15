Secretaría de Salud entrega 63 prótesis dentales en Monclova

Con el objetivo de mejorar la salud y calidad de vida de adultos mayores y personas con problemas de pérdida dental, la Secretaría de Salud realizó este jueves la entrega de 63 apoyos de prótesis dentales en la región Centro, como parte del programa que este año contempla alcanzar una meta de 100 aparatos colocados.

La entrega se realizó en el centro de salud Leandro Valle para beneficiarios de distintos municipios de la región, incluyendo Monclova, Cuatro Ciénegas, Ocampo, Sabinas y Candela.

La coordinadora del programa de Salud Bucal de la 04 Jurisdicción Sanitaria Alejandra Soria, dijo que este programa cumple siete años de operación y requiere de un proceso atención que inicia desde principios de año con valoraciones, preparación y elaboración personalizada de las prótesis.

Indicó que el objetivo no solo es en el tema físico, sino emocional, al influir en el ánimo, la autoestima de las personas que reciben la prótesis.

Señaló que aunque la mayoría de los beneficiarios son adultos mayores, también se da el apoyo a personas jóvenes que han perdido piezas dentales a causa de enfermedades como diabetes u otros padecimientos crónicos.

Durante esta campaña realizaron 85 prótesis dentales, ya que varios pacientes requerían aparatos superiores e inferiores, aunque el número de beneficiarios directos fue de 63 personas.

Dicho programa ha tenido gran aceptación entre la población, y representa un importante apoyo a la economía familiar, ya que una prótesis dental puede costar entre 4 mil 500 y 25 mil pesos, mientras que en este esquema gubernamental el beneficio se entrega de forma gratuita.