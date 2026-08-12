Inversión en tren de pasajeros beneficiará a Coahuila, afirma Armando de la Garza

Recuperar el transporte ferroviario de pasajeros representa una de las inversiones más esperadas en décadas y una oportunidad para impulsar el turismo y reducir la saturación carretera, afirmó el comisionado de Turismo de la CANACO en Monclova.

Armando de la Garza Gaytán destacó el avance del proyecto del tren de pasajeros entre Saltillo y la frontera con Laredo, al considerar que beneficiará no solo a Coahuila, sino también a Nuevo León, Tamaulipas y al país.

"Ya no es proyecto, ya es prácticamente un hecho, porque ya está construyendo".

Recordó que hace 45 años existía una conexión ferroviaria que permitía viajar desde Laredo hasta Saltillo y enlazar con el tren que salía de Monclova rumbo a la Ciudad de México.

El comisionado consideró que recuperar estas rutas permitiría generar una alternativa de movilidad para quienes diariamente se trasladan entre Saltillo y Monterrey, además de fortalecer el turismo regional.

Explicó que en Europa una parte importante de los turistas que llegan por vía aérea se desplaza posteriormente en tren hacia destinos cercanos, por lo que un sistema ferroviario de pasajeros en México podría replicar ese esquema.

"Esa carretera que tenemos ahí está saturada", apuntó al referirse a la vía entre Saltillo y Monterrey.

De la Garza Gaytán también planteó la reapertura de rutas ferroviarias que conecten a Piedras Negras, Monclova y Saltillo, así como la posibilidad de extender el servicio hacia Chihuahua y la Ciudad de México.

Sostuvo que el gobierno federal debería permitir una mayor participación de inversión extranjera para desarrollar nuevas rutas ferroviarias, ante la saturación del sistema carretero nacional.

Para el comisionado, el regreso del tren de pasajeros permitiría a México recuperar una infraestructura que, en su opinión, estaba más desarrollada hace cuatro décadas que en la actualidad.