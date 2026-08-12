Problemas emocionales lo llevaron a tomar una mala desición

Diversas situaciones emocionales habrían llevado a un joven que trabaja como empacador en un centro comercial a intentar atentar contra su vida desde un puente vehicular ubicado en el bulevar Harold R. Pape y avenida Sidermex.

Tania Ibarra, directora de Proximidad Social, informó que, tras el incidente, autoridades municipales activaron los protocolos de atención y seguimiento, en coordinación con la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), la Unidad de Integración Familiar (UNIF) y la Secretaría de Salud.

Explicó que durante la primera intervención se identificaron cuestiones emocionales diversas como posibles factores relacionados con el intento; sin embargo, aclaró que corresponderá a la psicóloga encargada determinar las causas específicas y si existe alguna situación familiar vinculada con el caso.

"Trae cuestiones emocionales diversas, situaciones que los jóvenes ven muy grandes y no implica mayor situación que hablar con él", señaló.

Ibarra indicó que el joven fue llevado a resguardo para prevenir cualquier otra situación de riesgo y posteriormente trasladado al Hospital Amparo Pape, donde recibió una primera intervención y se revisaron sus signos y estado de salud.

Como parte del seguimiento, se habló con el joven y su familia, se elaboró una ficha técnica y se les informó sobre las instituciones disponibles para recibir apoyo psicológico, legal y de otro tipo.

"Nosotros nada más hicimos la primera intervención, que es hablar con ellos, tenerles un expediente, hablar con la familia, decirles de muchísimas instancias que lo pueden ayudar", explicó.

La directora señaló que también se recomendó a la familia recurrir al CESAME y a la Línea de la Vida, además de otras instituciones que pueden brindar atención especializada.

Agregó que la delegada de la Pronnif, Martha Herrera, ya tiene conocimiento del caso y que las instancias involucradas continúan trabajando de manera coordinada para dar seguimiento al adolescente.