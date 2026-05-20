Armonia Monclova conquista tres primeros lugares en competencia internacional de belleza

La excelencia mexicana volvió a destacar en el escenario internacional de la belleza y la micropigmentación. La academia y estudio Armonía Monclova participó el pasado 20 de febrero en la prestigiosa competencia internacional Brilliant World Cup, organización reconocida por impulsar el crecimiento profesional, inspirar a nuevos talentos y promover la innovación dentro de la industria de la belleza a nivel mundial.

¿Cómo ocurrió la participación de Armonía Monclova?

En esta ocasión, la participación se llevó a cabo dentro del evento Emirates Beauty Cup, realizado en Dubai, en modalidad online, reuniendo competidores de distintos países del mundo en una exigente evaluación de técnicas avanzadas de micropigmentación facial.

El talento mexicano brilló con fuerza gracias al desempeño sobresaliente del equipo de Armonía Monclova, obteniendo tres primeros lugares en diferentes categorías:

Guadalupe Ramirez obtuvo el Primer Lugar en la categoría "Eyebrows Combo", destacando por la precisión, armonía y naturalidad de su trabajo en cejas.

Fernanda Fernandez logró el Primer Lugar en la categoría "Velvet Lips", técnica reconocida por crear labios suaves, definidos y con un acabado elegante y sofisticado.

Mónica Romo recibió el Primer Lugar en la categoría "Cover Up Brows Correction", especialidad enfocada en la corrección de trabajos previos de cejas mediante técnicas avanzadas de neutralización, diseño y armonización facial.

Impacto en la comunidad de Monclova

Con más de 20 años de trayectoria en la industria de la micropigmentación facial, Armonía Monclova se ha consolidado como una referencia en el norte de México por su constante preparación nacional e internacional, así como por su participación en importantes competencias alrededor del mundo, incluso siendo invitadas como jueces en eventos internacionales de micropigmentación.

Para el equipo, cada procedimiento representa mucho más que maquillaje permanente. Detrás de cada trazo existe preparación, pasión y una profunda convicción de ayudar a las personas a sentirse seguras de sí mismas.

"No se trata solamente de verse maquilladas; se trata de confianza, autoestima, cariño y amor propio."

La filosofía de Armonía ha sido mantenerse en constante evolución, perfeccionando técnicas y elevando los estándares de calidad para ofrecer resultados cada vez más sofisticados y personalizados a sus clientas.

Estos reconocimientos internacionales no solo representan un triunfo profesional para el equipo, sino también un orgullo para Monclova y para México, demostrando que el talento, la disciplina y la pasión mexicana continúan dejando huella en la industria de la belleza a nivel mundial.

"Seguiremos dando lo mejor de nosotros siempre", expresó el equipo tras recibir los resultados de la competencia.

Las tres monclovenses triunfadoras en evento de belleza realizado en Dubai:

Mónica Romo Ramirez - Primer lugar categoría "Cover Up Brows Correction".

Fernanda Fernández Martinez categoría "Velvet Lips - Honroso primer lugar.

Guadalupe Ramirez García categoría "Eye Brows Combo"- Primer lugar.