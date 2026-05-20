Puerta por puerta, Claudia Garza fortalece proyecto ciudadano

Claudia Garza, candidata a diputada local por el tercer distrito de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, mantiene un intenso ritmo de trabajo al cumplirse el día 16 de campaña, recorriendo colonias, barrios, ejidos y villas de los 11 municipios, para llevar de frente su propuesta legislativa y, sobre todo, escuchar a la ciudadanía. Junto con su compañera de fórmula, Maricarmen de León, continúa fortaleciendo el contacto directo con las familias en cada sector visitado.

Durante la jornada, Claudia Garza realizó recorridos por la colonia Jorge B. Cuéllar en la cabecera municipal de Sabinas, además de sostener una reunión en la canchita del barrio 4 en la Villa de Agujita, donde dialogó con vecinos y jóvenes sobre las principales necesidades. También encabezó encuentros por la tarde-noche con trabajadores que le hicieron diversos planteamientos.

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Las familias del barrio 2 de la Villa de Agujita, la recibieron la mañana de este miércoles, reafirmando su compromiso de construir un proyecto cercano y sensible a las demandas de la población. La candidata también sostuvo diversas reuniones en la Villa de Cloete y posteriormente en la calzada del 7 de Agujita, donde continuó presentando sus propuestas enfocadas en seguridad, atención a las familias, becas para jóvenes, apoyo a emprendedores, respaldo a personas con discapacidad y mejores oportunidades para las familias. Al filo del mediodía, realizó un "toca toca" en la calle Comercio de la Villa de Agujita, visitando hogares y escuchando de viva voz las inquietudes de la ciudadanía.

Por la tarde Claudia Garza visitó las colonias Infonavit y San Antonio, en Sabinas, donde reiteró que una campaña cercana a la gente permite conocer la verdadera realidad que viven las familias. "La mejor forma de saber qué necesita nuestra gente es escuchándola directamente. Esa es la mejor encuesta que podemos tener", expresó la candidata durante sus encuentros con vecinos.

Con paso firme y una campaña de territorio, Claudia Garza y Maricarmen de León avanzan en busca del triunfo representando a la alianza integrada por el PRI y la UDC, apostando por un proyecto de cercanía, trabajo y compromiso social para el tercer distrito.