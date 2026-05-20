Desaparece encargado de recursos para graduación en secundaria de Saltillo

Familias de alumnos de tercer grado de la Secundaria Andrés S. Viesca denunciaron presuntas irregularidades en el manejo del dinero destinado a la ceremonia de graduación. El tesorero de la mesa directiva dejó de presentarse a reuniones y no responde llamadas desde hace varios días.

SALTILLO, Coahuila.- Padres de familia de la Escuela Secundaria General Andrés S. Viesca, en Saltillo, manifestaron su preocupación luego de que el encargado de administrar los recursos para la graduación de los alumnos de tercer grado desapareciera sin dar explicación, llevándose presuntamente más de 300 mil pesos recaudados durante el ciclo escolar.

1 / 2 2 / 2 ❮❯

¿Qué ocurrió con los recursos?

De acuerdo con testimonios de madres y padres de familia, el responsable, identificado como Roberto Carlos y quien fungía como tesorero del comité organizador, dejó de asistir a reuniones y cortó toda comunicación con integrantes de la comunidad escolar, situación que encendió las alarmas entre quienes realizaron aportaciones económicas para distintos gastos de fin de cursos.

Los recursos estaban destinados a cubrir paquetes de graduación, casacas, convivencias, ceremonia de clausura y otros servicios relacionados con la despedida de los estudiantes.

Algunos tutores señalaron que realizaron pagos de hasta mil 500 pesos por alumno con la expectativa de que se entregaran los artículos y actividades prometidas.

Reunión de padres y exigencias

Ante la incertidumbre, padres de familia sostuvieron una reunión extraordinaria dentro del plantel educativo, donde reclamaron la falta de transparencia en la integración y operación del comité encargado de organizar la graduación.

Durante el encuentro, varios asistentes cuestionaron que nunca se convocó formalmente a una votación para elegir a quienes administrarían el dinero. También señalaron retrasos constantes en la entrega de productos como las casacas, las cuales, afirmaron, debieron haberse distribuido desde principios de año.

Madres de familia inconformes señalaron que las irregularidades pudieron detectarse con anticipación si se hubieran solicitado reportes financieros, comprobantes de pago y seguimiento puntual a los proveedores contratados para los servicios de graduación.

Además, algunos padres pidieron a las autoridades escolares explicar cuál fue el nivel de supervisión sobre el manejo de los recursos, luego de que presuntamente se había informado que la dirección del plantel estaría vigilando el proceso.

Hasta el momento, autoridades educativas no han emitido una postura oficial sobre el presunto faltante de dinero. Sin embargo, trascendió que ya se iniciaron investigaciones para localizar al responsable y esclarecer qué ocurrió con los recursos aportados por las familias.