¡Arranca Buen Fin!

Desde los primeros minutos de este viernes, decenas de monclovenses acudieron a los principales centros comerciales de la ciudad para aprovechar las ofertas del Buen Fin 2017.

La euforia del conocido fin de semana más barato del año ha ganado terreno en todo el país y Monclova no fue la excepción, es por ello que más de 436 establecimientos, sin contar las cadenas comerciales que registraron sus ofertas o promociones para tratar de atraer a los clientes en esta temporada.

Los primeros en dar el paso fueron las cadenas comerciales más grandes, quienes anunciaron la apertura de sus tiendas desde las 12 de la madrugada del viernes convirtiéndose en un atractivo para muchas personas que sin importar la hora comenzaron a hacer fila en la puerta principal de los establecimientos.

Las personas ingresaron a la tienda a abalanzándose directo a los productos con la publicidad del Buen Fin, principalmente ofertas de los electrodomésticos como pantallas, aparatos de sonido, teléfonos celulares, entre otras cosas.

Ante esto, el Gerente de una de las tiendas, comentó que afortunadamente cada año tienen una gran respuesta de las personas que se dan cita desde los primeros minutos del

Buen Fin para conocer sus ofertas, incluso hacer sus compras. Indicó que la tienda se prepara con mucha anticipación con los artículos que tendrán en oferta, principalmente aquellos que tienen una mayor demanda, buscando que las personas aprovechen las ofertas.

Señaló que las ofertas que tienen varian dependiendo del artículo, pero tienen casos donde son descuentos que van desde el 10 hasta el 50 por ciento, además pueden acumular puntos que les permiten otras promociones.

En los próximos días continuará una importante afluencia de personas que buscan aprovechar las ofertas o promociones que ofrecen los centros comerciales en sus diferentes artículos.