Arrancan campañas candidatos del PJ

Sin pena ni gloria arrancan las campañas del proceso extraordinario del Poder Judicial, en un arranque que pasó desapercibido para muchos ciudadanos, quienes desconocen quienes son los candidatos, cual es el proceso e incluso la relevancia de esta elección.

En un sondeo realizado por Periódico La Voz, diversas opiniones reflejan el desinterés y la falta de información sobre este proceso inédito.

Pablo Calleros Escamilla expresó que la falta de experiencia es un factor clave al ser esta la primera vez que se lleva a cabo este proceso, por lo que destaca la falta de experiencia y de información, en donde dijo "vamos a empezar de cero" y conocer sobre la marcha como es el proceso.

"No conocemos nada, ni como es el proceso ni quienes partición entonces estamos en cero, por lo que debemos esperar más tiempo".

Señaló que espera que los candidatos sean personas capacitadas, que conozcan del tema y sobre todo que defienda a los ciudadanos.

Por su parte, José Luis Rodríguez criticó la organización y el trasfondo de este proceso, el cual calificó como una estrategia del gobierno por controlar los tres poderes, en donde dijo que está en contra de este ejercicio democrático y no considera votar.

"Quiere el gobierno poner todo a su favor y yo creo que la democracia ya se acabó aquí en México. Quiere poner a los representantes del Poder Judicial a modo. Sí, de por sí ya tiene todo a su favor"

Liliana Guadalupe Carrasco reconoció su desconocimiento del proceso y señaló que no existe mucha información y desconoce del proceso.

"La verdad no sabía que había campañas, no estoy muy enterada y pues no sé quiénes sean los candidatos. Falta mucha información. Debemos participar para que otros no elijan por nosotros, pero la verdad no sé mucho".

Manuel Martínez mostró una postura más abierta, aunque admitió que su información era limitada.

"Sí había escuchado del proceso, pero no sabía que ya había empezado. Nada más sé lo que he escuchado en la tele, pero no la verdad no... pues sí iría a votar, ¿por qué no?", indicó.