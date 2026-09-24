Accidentes en Coahuila aumentan un 10% por regreso a clases

Con el regreso a clases, la incidencia de accidentes vehiculares se incrementó hasta en un 10 por ciento, esto debido al aumento en la movilidad vehicular, que se intensifica por las prisas y distracciones como el uso del celular.

Arturo Cabrera Barrón, agente de seguros y fianzas, indicó que el repunte se ha registrado entre vehículos asegurados y que el incremento en los desplazamientos durante los periodos escolares suele reflejarse en una mayor cantidad de percances.

"Ahora con el inicio de clases obviamente incrementó la movilidad, los vehículos que circulan en la ciudad y también hubo un aumento de alrededor de 10 por ciento en los accidentes viales".

Cabrera Barrón indicó que entre los principales factores que provocan los accidentes se encuentran el exceso de velocidad, la falta de precaución, no guardar la distancia y las distracciones ocasionadas por el uso del teléfono celular.

Estos factores, dijo, han generado un aumento de percances en determinadas avenidas de la ciudad y en el libramiento.

El agente de seguros señaló que en un mes los ajustadores pueden atender más de 300 vehículos involucrados en accidentes y que con el regreso a clases esta cifra aumenta de manera considerable.

Señaló que el comportamiento también se presenta en otros periodos de alta movilidad, como diciembre, cuando el aumento del tránsito vehicular se relaciona con el alza en el número de accidentes.

Ante este escenario, recomendó mantener vigente una póliza de seguro, al menos con cobertura de daños a terceros, para hacer frente a indemnizaciones, lo que evita que los afectados tengan que recurrir a sus ahorros o solicitar préstamos para poder cubrir las indemnizaciones correspondientes.