Docente Elsa Garza Morales celebra su jubilación en Saltillo

Tras 45 años de servicio en el sector educativo, Elsa Garza Morales concluyó oficialmente su etapa laboral. Durante su festejo de jubilación, la docente reflexionó sobre el impacto de su trayectoria en la formación de múltiples generaciones de alumnos y docentes.

Garza Morales reconoció que el ejercicio de la función pública e institucional en la educación implicó sacrificios a lo largo de más de cuatro décadas, aunque destacó la satisfacción personal de haber dejado una impronta formativa en estudiantes, padres de familia y colegas.

Sobre sus inicios, relató las dificultades sociales que enfrentó para acceder a la educación superior a los 15 años en Saltillo, en un contexto caracterizado por la falta de orientación vocacional y las restricciones culturales de la época para que las mujeres salieran a estudiar fuera de sus comunidades. Explicó que, con el apoyo de sus padres y tras obtener un alto rendimiento académico, logró consolidarse como profesional y referente familiar.

Al evaluar los logros de sus egresados —entre los que se encuentran profesionistas radicados en el extranjero y perfiles destacados en áreas como la ingeniería y la medicina—, Garza Morales expresó su satisfacción con la labor realizada, al tiempo que remarcó que el aprendizaje debe ser continuo.

Finalmente, al dirigir un mensaje al gremio magisterial para asegurar un retiro satisfactorio, instó a las y los docentes a mantener un equilibrio emocional, conducir su labor con profesionalismo, cuidar la comunicación interpersonal y promover el respeto para favorecer la sana convivencia en el entorno escolar.