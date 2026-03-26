Preocupa a docentes la violencia escolar

Tras el caso ocurrido en Michoacán, donde un menor privó de la vida a dos docentes al impedirle el acceso a su escuela, el Secretario de Organización de la Sección V advirtió que este tipo de hechos reflejan una preocupante escalada en los problemas de conducta entre niños y jóvenes.

Arturo González Almaguer señaló que este fenómeno no es aislado y responde, en gran medida, a una descomposición social en la que se han visto debilitados los valores desde el núcleo familiar. "Estamos viviendo tiempos en los que los valores se están perdiendo, la educación inicia en casa y ahí es donde se debe formar el respeto".

Mencionó que a nivel regional se han presentado casos de agresiones entre alumnos, así como de alumnos en contra de maestros, recordando el caso de la Secundaria Técnica 35, en el que un alumno amenazó al director.

Señaló que cada vez es más común ver problemas de conducta entre los menores, lo que representa un problema social y conductual que viene desde casa, en donde se requiere de la atención de los padres. Reconoció que ante las condiciones económicas actuales ambos padres se ven obligados a trabajar, sin embargo dijo que es necesario que estén al pendiente de las actividades que hacen, con quien se junta, ya que los menores están expuestos a malas compañías, que los llevan a peleas, drogadicción y otros.

Señaló que cada vez crece un mayor temor entre los docentes, quienes deberían acudir a la escuela a enseñar y no estar preocupados de ser víctimas de alguna agresión, por lo que reiteró que se debe poner atención al respecto.

Así mismo destacó la importancia de implementar el operativo mochila, no solo para ver si los menores llevan algún tipo de arma, sino cualquier otra cosa que los ponga en una situación de riesgo, sin embargo muchas veces los padres se oponen, cuando el primer filtro debería ser en casa.

El representante sindical hizo un llamado a reforzar el trabajo conjunto entre autoridades educativas, padres de familia y sociedad en general, ante un panorama que calificó como "cambiante y desafiante."