Plaga del gusano barrenador llega a Zaragoza: preocupación en ganaderos

El gusano barrenador continúa avanzando en Coahuila y ya alcanzó el municipio de Zaragoza, ubicado a unos escasos kilómetros de la frontera con Estados Unidos, situación que mantiene en alerta al sector ganadero ante el riesgo de que la plaga cruce hacia territorio estadounidense en las próximas semanas.

El productor Arturo Valdés Pérez dijo que a pesar de las acciones preventivas implementadas por autoridades y ganaderos, la propagación del insecto no se ha logrado contener y cada vez aparecen más casos en distintas regiones del estado. "Va avanzando despacio hacia el norte, pero no se ha detenido ni mucho menos, ya salió en San Juan de Sabinas y hay otros casos en Zaragoza. Cada vez hay más casos en Coahuila y es una lástima", declaró.

Actualmente se tienen 31 casos confirmados en Coahuila, de los cuales 15 siguen activos y 16 han sido recuperados, de acuerdo con información de SENASICA. Los casos se han registrado 10 en Saltillo, 5 en Arteaga, General Cepeda y Múzquiz con 4 casos cada uno, Castaños 3, mientras que Monclova, Ramos Arizpe, Sabinas, San Juan de Sabinas y Zaragoza reportan un caso cada uno.

Valdés Pérez señaló que desde el inicio de los brotes en el sur del país se anticipaba que el problema terminaría llegando a la región norte del país, aunque consideró que hicieron falta medidas más estrictas para frenar el ingreso de ganado en la frontera sur de México y del gusano. "Ya sabíamos que iba a llegar aquí al norte, porque no se hizo lo correcto en la frontera sur, se debió haber cerrado el paso al ganado, pero ahora ya lo tenemos aquí y va avanzando", indicó.

Valdés Pérez estimó que el comportamiento de la plaga y la velocidad con la que se han detectado nuevos casos hacen prever que el gusano barrenador pueda alcanzar la frontera de Estados Unidos en un corto plazo. Mencionó que actualmente existe coordinación entre productores pecuarios y autoridades estatales y federales para tratar de disminuir el impacto de la plaga mediante acciones preventivas en el ganado.

Entre las medidas aplicadas destaca el uso de doramectina al 3.5 por ciento, medicamento que ayuda a evitar que las larvas sobrevivan en heridas abiertas de los animales, así como muchos productores han optado por suspender temporalmente prácticas como herrar, aretar, capar o señalar ganado, debido a que las heridas representan un foco de riesgo para la infestación.