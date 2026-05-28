Ayuntamiento de Monclova aprueba cuenta pública de abril 2026

MONCLOVA, COAH.– En sesión ordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento de Monclova aprobó por unanimidad la cuenta pública correspondiente al mes de abril de 2026, como parte de los mecanismos institucionales de rendición de cuentas y fiscalización de los recursos públicos municipales.

La aprobación de este informe financiero forma parte de las obligaciones periódicas establecidas en la normatividad vigente en materia de transparencia y control del gasto público, mediante las cuales se revisa y valida el ejercicio de los recursos municipales.

Durante la misma sesión, los integrantes del Cabildo autorizaron un estímulo fiscal dirigido a establecimientos con licencia para la venta de bebidas alcohólicas, consistente en la condonación del 100 por ciento de los recargos generados por concepto de refrendo anual.

La medida había sido analizada y aprobada previamente por la Comisión de Alcoholes, desde donde se presentó la propuesta para su validación ante el pleno del Cabildo.

Autoridades municipales señalaron que estas acciones forman parte del trabajo permanente de coordinación administrativa y financiera que mantiene el Ayuntamiento con los distintos órdenes de gobierno, con el propósito de fortalecer la gestión pública y facilitar el cumplimiento de obligaciones por parte de los contribuyentes.

Asimismo, se destacó que la presentación y aprobación de la cuenta pública se realiza de manera periódica, en apego a los lineamientos de fiscalización y transparencia que rigen la administración municipal.