Realizan audiencia en interior de hospital

La audiencia inicial en contra del presunto responsable de la muerte de Dominic se llevó al interior del hospital, debido a que el imputado continúa internado desde el día del accidente por problemas de salud.

El delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Everardo Lazo Chapa, informó que el pasado miércoles se llevó a cabo la audiencia inicial, en la que el Ministerio Público presentó los datos de prueba recabados que acrediten la probable responsabilidad del conductor en el delito de homicidio culposo.

La audiencia no se realizó en las salas del Juzgado Penal, sino que se llevó a cabo de manera virtual al interior del nosocomio, debido a que el acusado no se encontraba en condiciones físicas para ser trasladado.

Durante la comparecencia y tras la presentación de las pruebas, el juez determinó establecer como medida cautelar la presentación periódica del imputado ante la autoridad judicial cada vez que sea requerido.

Ante este caso la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para resolver la situación jurídica del acusado, por lo que la audiencia quedó programada para el próximo lunes 1 de junio en donde se resolverá si será vinculado a proceso.