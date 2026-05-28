´Duermen´ a mascota con gusano barrenador

Aplican la eutanasia veterinaria a la primera mascota con presencia de larvas de gusano barrenador en Monclova; el animal, una perrita doméstica, presentaba heridas severas que le provocaron una infección avanzada, por lo que no fue posible salvarle la vida.

La perrita, una hembra, había ingresado hace más de seis días a una veterinaria de la colonia Hipódromo con lesiones graves, presuntamente provocadas por un ataque con mordeduras, lo que derivó en una infección avanzada que ya no pudo ser revertida.

Tras darse a conocer el caso, la directora del Centro de Bienestar Animal, Aniela Flores Verduzco, confirmó que, debido a la gravedad del estado de salud del animal, se tomó la decisión de aplicarle la eutanasia. "Por la gravedad de sus heridas y la infección tan avanzada, ya no había una solución viable", señaló.

La mascota presentaba lesiones principalmente en sus extremidades, donde se detectó la presencia de larvas, lo que agravó rápidamente su condición.

Flores Verduzco aclaró que el caso no fue atendido directamente en el Centro de Bienestar Animal, sino en una clínica particular, donde —aseguró— el médico veterinario siguió los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria para reportar la sospecha de gusano barrenador.

Indicó que, ante este tipo de situaciones, es obligatorio notificar al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), instancia encargada de analizar las muestras y confirmar o descartar la presencia de esta plaga.

La funcionaria destacó que, en el Centro de Bienestar Animal, se han reportado en dos ocasiones casos sospechosos por presencia de larvas; sin embargo, ambos han resultado negativos a gusano barrenador.

Explicó que el procedimiento consiste en tomar muestras, llenar un formato oficial y esperar a que personal especializado realice el análisis correspondiente.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones con sus mascotas, especialmente en caso de heridas. "Es fundamental mantenerlas limpias y desinfectadas, evitar que evolucionen a infecciones graves y eliminar focos de insalubridad como basura o excremento, ya que estas condiciones favorecen la proliferación de moscas, de las cuales proviene el gusano barrenador", advirtió. Asimismo, invitó a reportar cualquier animal herido o en condiciones de riesgo, con el fin de prevenir casos similares en la ciudad.