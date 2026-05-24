Productores temen sanciones y no reportan gusano barrenador en Coahuila

El miedo a posibles sanciones administrativas podría ocasionar que algunos productores no reporten los casos sospechosos de gusano barrenador, lo que podría derivar en un problema mayor, por lo que llaman a los ganaderos a priorizar el tema de sanidad y evitar que la plaga avance en la región.

El productor Arturo Valdés Pérez mencionó que varios propietarios de ganado y animales domésticos prefieren no informar sobre posibles infestaciones ante el temor a revisiones relacionadas con registros, movilización o documentación de los animales, situación que complica las labores de contención de las autoridades sanitarias. "Hay gente que no reporta porque piensa que la van a multar o les van a revisar otros temas, como el registro de los animales o algunos requisitos, pero eso es aparte, aquí lo importante es controlar la plaga y evitar que se siga propagando".

Valdés Pérez explicó que el reporte oportuno permite a las brigadas de sanidad animal actuar de inmediato con la aplicación de tratamientos, revisión de animales cercanos y vigilancia en las zonas donde aparecen los casos. Indicó que actualmente el gusano barrenador representa una amenaza seria para la actividad ganadera del estado, especialmente por las condiciones de humedad y calor que favorecen el desarrollo de la mosca responsable de la infestación. "Si la gente no reporta por miedo, el problema se puede salir de control, lo que buscan las autoridades es actuar rápido, no perjudicar al productor", indicó.