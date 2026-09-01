Exportación de ganado no se detiene en Agua Prieta

El problema técnico registrado en la estación cuarentenaria de Agua Prieta, Sonora, no pone en riesgo la exportación de ganado hacia Estados Unidos, ya que la suspensión temporal obedeció a una falla en el equipo para manejar animales de mayor peso.

El productor ganadero Arturo Valdés Pérez explicó que el flujo de ganado se mantendrá y que el incidente únicamente provocará un retraso de dos o tres días en la programación de los cruces.

Detalló que el desperfecto se presentó porque el ganado que actualmente se está enviando a Estados Unidos alcanza un peso de alrededor de 500 kilogramos, cuando la infraestructura de la estación estaba preparada para animales de menor peso.

Las condiciones en las que se dio el proceso durante la primera semana ocasionaron daños en la prensa, por lo que se tuvo que suspender la exportación de ganado hasta que se solucione este problema.

Valdés Pérez señaló que, de acuerdo con el presidente de la Unión Ganadera de Sonora, el problema quedaría solucionado a más tardar este martes, con lo que se espera restablecer el flujo normal.

"Lo único que pasó es que se va a retrasar el ganado de Sonora unos días, pero lo van a seguir pasando".

Descartó que la incidencia tenga relación con la apertura de otras estaciones cuarentenarias, particularmente con la prevista para Chihuahua el próximo mes y en Coahuila en la tercera etapa.

Ante el incidente de Agua Prieta, consideró necesario que las estaciones cuarentenarias de Chihuahua y Coahuila revisen su infraestructura y que se preparen para recibir ganado de mayor peso.

Dijo que la experiencia de Sonora debe servir como referencia para evitar que problemas similares generen nuevos retrasos cuando se incremente el flujo de animales hacia Estados Unidos.

Valdés Pérez señaló que el mayor peso de los animales también responde a las condiciones del mercado estadounidense, ya que venderlos en ese país puede resultar más atractivo para los productores.

Valdés Pérez insistió en que el incidente de Agua Prieta no representa una alerta sanitaria ni una modificación de los protocolos, sino una falla técnica que solo ocasionará un ajuste temporal en la programación de los cruces.