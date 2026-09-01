Carlos Villarreal inicia hermanamiento con Eagle Pass para nuevas oportunidades

El alcalde Carlos Villarreal sostuvo una reunión de trabajo con el mayor de Eagle Pass, Aarón Valdez, para iniciar el proceso de hermanamiento entre ambas ciudades, con el objetivo de establecer una relación permanente de colaboración y abrir nuevas oportunidades para sus comunidades.

Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, esta iniciativa busca fortalecer la vinculación entre Monclova y Eagle Pass en áreas como desarrollo económico, cultura, deporte, educación y cooperación institucional, aprovechando las fortalezas y experiencias de ambas ciudades para impulsar proyectos de beneficio mutuo.

Durante el encuentro se establecieron las primeras bases para avanzar en la formalización del hermanamiento y se acordó mantener una comunicación permanente para identificar proyectos y acciones que permitan estrechar la relación entre ambas comunidades.

"Es un gusto estar en Eagle Pass y comenzar este proceso de hermanamiento con el Mayor Aarón Valdez. Con el respaldo de nuestro gobernador Manolo Jiménez, queremos que esta relación vaya más allá de un acuerdo y se convierta en nuevas oportunidades, proyectos y beneficios para las familias de Monclova y Eagle Pass", señaló el alcalde Carlos Villarreal.

En la reunión también estuvieron presentes Homero Balderas, city manager de Eagle Pass, y Rodolfo Cárdenas, asistente del jefe de bomberos, con quienes se acordó continuar trabajando en proyectos de coordinación y colaboración entre ambas ciudades.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de trabajar en equipo con el Gobierno del Estado y mantener una relación cercana con las autoridades de Eagle Pass, avanzando hacia un hermanamiento que permita generar nuevas oportunidades de colaboración y fortalecer los vínculos entre Monclova y Estados Unidos.