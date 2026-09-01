Carlos Villarreal inicia rehabilitación de agua potable en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez puso en marcha la rehabilitación de la línea principal de agua potable en la calle 16, entre las calles 9 y Gasoducto, en la colonia Otilio Montaño, con una inversión aproximada de 1.4 millones de pesos.

Juan de Dios Valenciana, director de Obra Pública, informó que los trabajos contemplan la instalación de una nueva línea principal de seis pulgadas, en sustitución de la actual de cuatro pulgadas, con casi 400 metros lineales de tubería.

La obra permitirá fortalecer la infraestructura hidráulica y mejorar el suministro en el sector, además de facilitar las interconexiones con las calles que convergen en la zona, donde se ubica el banco de válvulas de SIMAS.

De acuerdo con lo informado durante el arranque, los trabajos tendrán una duración estimada de ocho semanas y beneficiarán directamente a 140 familias.

Valenciana señaló que el proyecto forma parte de las acciones coordinadas entre los gobiernos federal, estatal y municipal para fortalecer los servicios de agua y drenaje en Monclova.

Agregó que el ayuntamiento mantiene la ejecución de obras hidráulicas en distintos sectores de la ciudad. Un día antes se anunciaron trabajos de drenaje en el sector de la colonia 47.

Las acciones se realizan dentro del Plan de Inversión Prendamos Monclova y en coordinación con las obras sociales impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.