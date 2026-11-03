Incremento en ventas por Halloween y Día de Muertos en Monclova

Las celebraciones de Halloween y el Día de Muertos reactivaron las ventas en distintos giros del comercio, con incrementos de hasta 70 por ciento en las florerías, informó el presidente de la CANACO en Monclova.

Arturo Valdés Pérez mencionó que durante el pasado fin de semana y días previos, se registró una mayor actividad comercial en la ciudad, esto debido a los preparativos para las diferentes celebraciones, así como actividades en las escuelas, que generó importante derrama.

Indicó que el repunte varía de acuerdo con la actividad de cada establecimiento, aunque destacó que los negocios dedicados a la venta de flores son de los más beneficiados por la demanda de arreglos para altares y tumbas en los panteones.

Incremento en ventas de florerías en Monclova

Las papelerías también registraron mayor movimiento por la comercialización de papel picado, china, crepé y adornos alusivos a las fiestas, mientras que otros establecimientos tuvieron demanda de disfraces, regalos y artículos decorativos.

Valdés Pérez indicó que estas fechas representan una oportunidad para los comerciantes, quienes cada año se preparan para atender el consumo relacionado con las tradiciones de octubre y noviembre.

Actividad comercial en Monclova

La actividad comercial continuó este 2 de noviembre, debido a que las familias acudieron a los panteones para llevar flores y arreglar las tumbas de sus seres queridos.

El presidente de la CANACO consideró que estas celebraciones contribuyeron a reactivar la economía de Monclova y llamó a los comerciantes a ofrecer buenos precios y un servicio de calidad para atraer a los clientes.

Asimismo, señaló que el sector comercial debe aprovechar estas temporadas de mayor consumo, mientras se prepara para las expectativas de ventas del Buen Fin.