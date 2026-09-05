Asesinan a Noemí Ríos en Manzanillo mientras viajaba con sus hijos

MANZANILLO, Colima — Una profesora perteneciente a la comunidad académica del Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima (ISENCO) fue privada de la vida mediante un ataque armado directo mientras conducía un vehículo particular acompañada de sus hijos sobre una vialidad del municipio de Manzanillo.

La víctima fue identificada como Noemí Isabel Ríos Torres. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades y testimonios recabados en la zona, la agresión ocurrió en la avenida de las Rosas, ubicada dentro de la delegación Santiago. Sujetos armados interceptaron el automóvil de la docente y dispararon directamente contra ella para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido. Los menores de edad que viajaban en el vehículo resultaron físicamente ilesos.

Detalles confirmados

Tras el incidente, la Fiscalía General del Estado de Colima informó sobre la apertura de una carpeta de investigación para dar con los responsables del homicidio. La dependencia estatal precisó que las indagatorias se desarrollan bajo los protocolos correspondientes al delito de feminicidio, conforme al procedimiento normativo para muertes violentas de mujeres, en tanto se recaban los elementos técnicos que determinen la tipificación definitiva del caso.

Reacciones de la comunidad educativa

Por su parte, las autoridades del ISENCO emitieron un pronunciamiento público en el cual expresaron sus condolencias a la familia y lamentaron el fallecimiento de la educadora, destacando su trayectoria profesional en la formación de estudiantes dentro de la entidad. Las corporaciones de seguridad mantienen operativos de vigilancia y búsqueda en la región para localizar a los ejecutores del crimen.