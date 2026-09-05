Vicente Fox y PRI buscan alianzas: diálogo en la sede nacional

CIUDAD DE MÉXICO — La dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sostuvo un encuentro con el expresidente de México, Vicente Fox Quesada, con el objetivo de explorar alianzas y construir una agenda común de oposición frente al gobierno actual, a pesar de los antecedentes históricos que distancian a ambas figuras políticas.

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, confirmó la reunión a través de un mensaje público en el que destacó la relevancia de escuchar diversas posturas para encontrar coincidencias operativas. Moreno afirmó que la coyuntura política exige una oposición con capacidad de convocatoria y voluntad para dialogar con actores de distintas corrientes en defensa de la democracia y las instituciones del país.

La necesidad de una oposición unificada

Por su parte, el expresidente Fox, cuya victoria electoral en el año 2000 puso fin a más de siete décadas de hegemonía priista en la Presidencia de la República, señaló que la reunión en la sede nacional del tricolor respondió a la necesidad de anteponer los intereses nacionales sobre las diferencias partidistas. Durante la sesión de trabajo participaron legisladores y miembros de las dirigencias de ambas vertientes políticas.

Asistentes destacados al diálogo

Entre los asistentes al diálogo destacaron los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, así como figuras de trayectoria política como Juan Carlos Romero Hicks, José Luis Salas Cacho y Rodolfo Elizondo. El encuentro refleja un esfuerzo por articular posturas críticas unificadas ante las políticas impulsadas por la administración federal encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.