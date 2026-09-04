Inauguran nueva escuela en Monclova: Carlos Villarreal presente

La nueva escuela Suzanne Robert de Pape fue inaugurada en Monclova como parte de los proyectos realizados para fortalecer la infraestructura educativa y ofrecer a cientos de estudiantes espacios dignos y seguros para su formación.

Con este plantel suman tres escuelas construidas en Monclova y siete en la región, además de tres instituciones que han sido beneficiadas con trabajos de remodelación en el estado de Coahuila.

Durante la inauguración estuvo presente el alcalde Carlos Villarreal Pérez, el senador Gabriel Elizondo, el titular de ICIFED, Julio Long, representantes de la fundación que contribuyeron en la construcción, así como otros funcionarios del estado y la región.

Se destacó que el proyecto representa una inversión de más de 24 millones de pesos destinada a mejorar las condiciones en las que niñas y niños desarrollan sus actividades escolares.

Más allá de la infraestructura, se resaltó que el objetivo principal es que los estudiantes cuenten con espacios adecuados para aprender, desarrollarse y prepararse para construir un mejor futuro, y es que las anteriores instalaciones sufrían de inundaciones cada vez que se registraban lluvias y los niños tenían que ser enviados a sus casas a clases en línea.

También se reconoció el trabajo coordinado entre autoridades y representantes del sector privado para concretar las obras y avanzar en el mejoramiento de los planteles educativos.

En el evento se destacó la participación del alcalde Carlos Villarreal Pérez, así como el respaldo del gobernador Manolo Jiménez y del senador Gabriel Elizondo.

La apertura del nuevo plantel permitirá que cientos de estudiantes continúen su formación académica en instalaciones dignas y seguras.