Carlos Vázquez González se declara culpable de lavado de dinero en Kentucky

LOS ÁNGELES — Un ciudadano mexicano de 48 años se declaró culpable en un tribunal federal de Estados Unidos por su participación en un esquema de lavado de dinero que movilizó aproximadamente cuatro millones de dólares procedentes del narcotráfico mediante el uso de criptomonedas, informó el Departamento de Justicia de ese país.

El acusado, identificado como Carlos Vázquez González, admitió su responsabilidad ante una corte federal del estado de Kentucky tras una investigación liderada por la oficina de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Lexington. Vázquez González reconoció formar parte de una red de intermediarios financieros dedicados a recolectar ganancias ilícitas del crimen organizado en distintas ciudades estadounidenses para posteriormente transferirlas hacia México.

¿Cómo ocurrió el esquema de lavado?

Según los documentos judiciales del caso, el imputado operaba una billetera digital bajo su control en la cual recibió cerca de cuatro millones de dólares en criptoactivos. Una vez ingresados los fondos a la plataforma virtual, el acusado realizaba movimientos acelerados entre diversas cuentas para fragmentar el rastro monetario y dificultar el rastreo por parte de las autoridades bancarias y policiales.

Posteriormente, Vázquez González comercializaba los activos digitales en el mercado mexicano a cambio de moneda nacional y dólares en efectivo. El dinero líquido era entregado de manera directa a los intermediarios encargados de coordinar la recolección de las ganancias en territorio estadounidense. Por la ejecución de estas maniobras de blanqueo, el procesado obtenía una comisión calculada en unos 40 mil dólares.

Detalles confirmados sobre la sentencia

El Departamento de Justicia detalló que la audiencia en la que se dictará la sentencia definitiva quedó programada para el próximo 17 de diciembre. Tras la aceptación de los cargos por conspiración para el lavado de dinero, el ciudadano mexicano enfrenta una condena máxima de hasta 20 años en una prisión federal. La causa refleja el incremento en la vigilancia sobre el uso de activos virtuales por parte de las organizaciones criminales.