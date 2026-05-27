Ex obreros de AHMSA recibirán apoyo legal gratuito de Juan Elizalde

Un grupo de abogados ofrecerá asesoría legal gratuita a ex obreros de AHMSA que enfrentan problemáticas laborales, principalmente relacionadas con el pago de finiquitos y recursos pendientes.

El gestor social y empresario Juan Elizalde informó que este apoyo forma parte de un acompañamiento que ha mantenido desde hace aproximadamente un año, periodo en el que también ha contribuido con traslados, viáticos y presencia en movilizaciones, como la realizada en la Ciudad de México.

Detalló que actualmente seis abogados ya se integraron a esta iniciativa, aunque se cuenta con un equipo de entre 15 y 20 profesionistas que estarán disponibles para atender a los trabajadores.

Señaló que la principal preocupación de los obreros es la recuperación de su dinero, especialmente finiquitos, en medio de una situación que calificó como complicada, incluso mencionando casos de trabajadores que han fallecido sin ver resuelto su problema.

Elizalde aseguró que el servicio será sin costo para los obreros, ya que busca aportar "un granito de arena" ante la falta de apoyos, confiando en que las autoridades federales puedan dar solución a las demandas.

Finalmente, reiteró que continuará respaldando esta causa y trabajando de la mano con el equipo legal para buscar alternativas que permitan avanzar en la resolución de los conflictos laborales.