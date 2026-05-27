Jesús Javier Flores obtiene concesión de la Feria Monclova 2026

Por un monto de 650 mil pesos, fue concesionada la Feria Monclova, cifra que representa un incremento de más de 200 mil pesos respecto al año anterior, cuando el pago fue de 400 mil pesos.

El secretario del Ayuntamiento, Alberto Medina, informó que durante el mes de abril se lanzó la convocatoria para los interesados en organizar el evento, proceso en el que se recibieron dos propuestas formales.

Detalló que los proyectos fueron presentados por el empresario Jesús Javier Flores Loera y por el ciudadano Emanuel Ramos Jiménez, quienes plantearon esquemas relacionados con la organización, operación y logística de la feria del próximo año.

Tras el análisis, se determinó otorgar la concesión a Flores Loera, al considerar tanto el monto ofrecido —superior al del año pasado— como la experiencia del empresario en la realización de este tipo de eventos, tanto en Monclova como en la región y el estado.

Explicó que la decisión también responde a la intención de que el municipio no asuma directamente la organización del evento, debido a la carga operativa y de recursos que implica. "Es un evento extenuante que requiere inversión y logística importante, por lo que resulta más viable que lo realice un externo con experiencia", señaló.

Finalmente, indicó que, una vez aprobada la concesión, se está a la espera de definir las fechas en las que se llevará a cabo la feria, las cuales podrían ajustarse y serán dadas a conocer posteriormente por las autoridades.