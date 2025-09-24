Asociación de Pensionados y Jubilados del IMSS amplía plazo para pago de cuotas anuales

La Asociación de Pensionados y Jubilados del IMSS determinó ampliar un mes el plazo para el pago de cuotas anuales de sus socios, por lo que el cobro correspondiente al año 2026 comenzará a realizarse a partir de octubre.

Victoriano Aguirre Barrientos, presidente de esta asociación, informó que este domingo se llevará a cabo la asamblea mensual, en la que se informará el acuerdo a los socios, así como el avance que se tiene en la venta del edificio.

Indicó que ya se tienen un par de personas interesadas en adquirir el inmueble, que han preguntado y acudido personalmente, sin embargo esta información se dará a conocer el próximo domingo dentro de la asamblea.

Indicó que otro de los acuerdos que se darán a conocer es la ampliación del plazo para el pago de la cuota anual, que de acuerdo al estatuto se realiza en los meses de noviembre y diciembre, pero en esta ocasión se ampliará el periodo y se iniciará a partir del primero de octubre.

"Habíamos acordado que el pago se realizaría en noviembre y diciembre y que no habría prórroga, por lo que si no se pagaba para el 1 de enero, perderían sus derechos, por lo que se ampliará el plazo para el pago y la gente lo puede hacer desde octubre".

Señaló que los socios que pierdan sus derechos, quedarán fuera de la venta del edificio, tal como pasó con 24 socios, que incumplieron con el pago de la cuota correspondiente al 2025.

Actualmente, la asociación cuenta con 110 socios activos, quienes deberán cubrir una cuota de 400 pesos para mantener vigentes sus derechos, y recordó que el pago está establecido en los estatutos de la organización y respaldado en el Código Civil.

Señaló que el recurso de las cuotas, se destina al apoyo por defunción, que asciende a 3 mil 300 pesos por socio, por lo que se debe cumplir con este pago.