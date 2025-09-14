Pasajeros resultan con lesiones tras ataque a autobús en Monclova

Usuarios que viajaban en una reconocida línea de transporte con sede en Monclova resultaron con lesiones luego de que la unidad en la que se trasladaban fuera atacada a pedradas.

De acuerdo con la empresa, el ataque ocurrió en el camión que partió de la oficina a las 10:30 de la noche, con destino de Monclova a Cuatro Ciénegas.

Las piedras lanzadas contra el autobús provocaron daños materiales y causaron raspones y golpes a varios pasajeros, quienes recibieron atención médica y seguimiento a través del seguro de la unidad.

La compañía de transporte condenó el hecho y lanzó un llamado público, advirtiendo que este tipo de agresiones no solo ponen en riesgo el patrimonio de las líneas de transporte, sino la integridad de quienes confían en el servicio.

El hecho ocurrió en el tramo carretero conocido como La Báscula, a unos metros antes de llegar al ejido 8 de enero, donde ya existe el antecedente de que jóvenes apedreaban vehículos que circulaban por la Carretera 30.

"Así como nos pasó a nosotros, también ha ocurrido a compañeros de rutas de transporte de personal, e incluso a personas que viajan en sus vehículos particulares", señaló la empresa a través de un comunicado.

Al mismo tiempo, exhortaron a los padres de familia a vigilar con mayor atención a sus hijos, sus pasatiempos y amistades, pues se presume que los responsables de estos actos vandálicos son jóvenes de la región.

"Pedimos a la sociedad y a las autoridades identificar a estas personas y hacerlas responsables de los daños ocasionados, para frenar este tipo de agresiones que no solo dañan de manera material, también atentan contra la seguridad de nuestros usuarios", concluyó la empresa.