Invitan a lotería benéfica en Ciudad Acuña para apoyar a personas vulnerables

Ciudad Acuña, Coah. – El Banco Internacional de Alimentos (BIA), en coordinación con el Club de Leones y otras asociaciones civiles, convocó a la ciudadanía a participar en una lotería benéfica que se llevará a cabo el próximo domingo 21 de septiembre como parte de una serie de actividades con causa.

La coordinadora del BIA, Maribel Valtierra, informó que el evento tendrá lugar en las instalaciones de la Sección 38, a partir de las 3 de la tarde, con el objetivo de recaudar fondos que serán destinados a personas en situación de vulnerabilidad.

"El llamado es para toda la ciudadanía. Es importante recordar que todos estos eventos tienen un fin solidario", expresó Valtierra.

El boleto de participación tendrá un costo de 200 pesos, y los recursos obtenidos serán distribuidos entre diversas organizaciones comunitarias que trabajan en beneficio de la población más necesitada.

Valtierra hizo un llamado a los habitantes de Ciudad Acuña para que se sumen a esta causa, destacando que cada contribución cuenta para mejorar las condiciones de vida de quienes más lo necesitan.