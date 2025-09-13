Coahuila presenta avances en alfabetización en el Día Mundial de la Alfabetización

Ciudad Acuña, Coah. – En el marco del Día Mundial de la Alfabetización, la coordinadora regional del Instituto Estatal de Educación para los Adultos (IEEA), Brenda Martínez, participó en una gira de trabajo en Saltillo, donde se dieron a conocer los avances y resultados obtenidos en materia educativa en diversas regiones del estado.

Durante las reuniones sostenidas con los coordinadores del IEEA a nivel estatal, se presentaron los logros alcanzados en los municipios de la región, así como nuevas propuestas enfocadas en fortalecer el acceso a la educación para jóvenes y adultos.

"La intención es seguir trabajando por todas las personas que deseen estudiar y salir adelante. Estos resultados reflejan el esfuerzo de cada región", expresó Martínez.

El estado de Coahuila continúa registrando cifras positivas en los indicadores de alfabetización, lo cual, según las autoridades, es resultado del trabajo coordinado entre regiones y de proyectos orientados a garantizar el derecho a la educación.

Finalmente, las autoridades educativas afirmaron que se reforzará la estrategia regional, con el propósito de mantener y superar los avances actuales en este rubro fundamental.