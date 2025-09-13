Lluvias mejoran nivel de la Presa de la Amistad en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah. – Gracias a las lluvias registradas en las últimas semanas, la Presa de la Amistad ha experimentado una leve recuperación, alcanzando actualmente el 15 por ciento de su capacidad total, informó Ignacio Peña, representante de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) en Ciudad Acuña.

Aunque el incremento ha sido moderado, Peña explicó que las condiciones actuales permiten mantener expectativas positivas en lo que resta de la temporada de lluvias.

"El nivel ha ido subiendo poco a poco. Aún nos queda un poco de la temporada de lluvias y esto nos pudiera beneficiar si llegaran más precipitaciones, sobre todo en la presa o río arriba", destacó.

Actualmente, el embalse registra entradas de agua de 27 metros cúbicos por segundo, mientras que las extracciones se mantienen en 18 metros cúbicos por segundo, lo que ha favorecido la acumulación de agua.

Las autoridades señalaron que, de mantenerse esta tendencia, se espera que el nivel de almacenamiento siga mejorando en los próximos meses.