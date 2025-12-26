Hospital General Amparo Pape de Benavides atiende flujo de pacientes en diciembre

Durante las celebraciones del 24 y 25 de diciembre, el Hospital General 'Amparo Pape de Benavides' reportó un intenso flujo de pacientes, sin incidentes graves que lamentar, así lo informó el director del nosocomio.

El director Ángel Cruz García informó que la noche del 24 y el 25 de diciembre fue un día de mucho trabajo en el área de urgencias, con atención de los pacientes que acudieron con algún malestar, afortunadamente no hubo personas que llegaran en un estado de gravedad o perdieran la vida.

El hospital atendió principalmente a lesionados por choques y riñas, quienes, tras estar bajo observación y someterse a estudios como radiografías, fueron dados de alta.

Informó que para las 10 de la mañana de este 26 de diciembre, el nosocomio se encontraba estable, sin pacientes en estado crítico ni traslados a otros hospitales.

Indicó que la mayor parte de las atenciones brindadas fueron catalogadas como 'urgencias sentidas', casos que incluían dolores de días anteriores, no obstante, también se registraron dos urgencias calificadas derivadas de riñas, con lesiones superficiales que fueron atendidas de forma inmediata.

El director médico señaló que el hospital operó al 100 por ciento de su capacidad, contando con especialistas en pediatría, urgencias, terapia intensiva, ginecología y un neurocirujano, considerado un plus para la atención de emergencias en la región.