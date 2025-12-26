Incrementos en costos no afectarán el precio de la tortilla en 2026

Aunque los costos de operación han registrado incrementos constantes en los últimos dos años, productores de la masa y la tortilla descartaron un aumento en el precio del kilo de tortilla a inicios de 2026, al señalar que mantendrán su política de apoyo a la economía familiar.

Alejo Peña, presidente de la Unión de Productores de la Masa y la Tortilla, informó que el precio de la tortilla se mantiene sin cambios desde marzo de 2023, fijado en 30 pesos por kilo, sin que hasta el momento exista información oficial sobre el aumento en el precio de la harina, principal insumo del sector.

Reconoció que los costos de producción de la tortilla aumentaron de manera considerable en los últimos años, principalmente en refacciones, combustibles, gas, aceites, así como en las cuotas del Seguro Social de los empleados, derivadas del aumento del salario mínimo, lo que ha presionado la rentabilidad de los negocios.

No obstante, señaló que, aunque un ajuste de hasta dos pesos sería lo ideal para equilibrar los gastos, los productores no han planteado formalmente un aumento, al atender el llamado de los gobiernos federal, estatal y municipal para contribuir a que la población tenga acceso a alimentos básicos a precios accesibles.

"Nosotros hemos estado en una política de ayuda, así como el Gobierno Federal y el estatal y municipal, y nos pidieron que participemos para que la gente tenga alimentos de calidad y a bajo costo, por lo que hasta ahora nos hemos mantenido y no se ha planteado aumentar el precio de la tortilla".

Señaló que de darse nuevos incrementos en la harina, refacciones o insumos, representaría un fuerte impacto en la producción y ya se analizaría la posibilidad de algún aumento, pero hasta el momento no.