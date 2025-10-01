Atención integral para niño que sufrió lesión con arma punzocortante

El daño ocasionado a un niño de 10 años que resultó herido con un arma punzocortante por otro menor de 8 años, en la colonia Valle de San Miguel, ya fue reparado a través de un convenio entre ambas familias, confirmó la directora de Proximidad Social, Tania Ibarra.
La funcionaria explicó que las lesiones que sufrió el menor fueron leves y atendidas de manera oportuna, sin embargo, se dio un acompañamiento integral para que el caso no quede solo en la parte física.
El niño agredido recibe seguimiento dentro del programa "Aplícate", mientras que el menor de 8 años continúa en proceso de atención en la PRONNIF y el DIF, donde deberá cumplir con un número de terapias determinado según valoración psicológica.
"Ambas familias firmaron un convenio de reparación de daños, lo ratificaron y actualmente asisten a sesiones que podrían durar de 5 a 18, dependiendo de la necesidad de cada caso", señaló Ibarra.
El hecho fue detectado por la propia Policía, quien primero dio aviso y acompañó a los padres, lo que permitió que se lograra una resolución conciliadora entre las partes.
La Unidad de Integración Familiar (UNIF) atiende directamente a los padres de los menores, mientras que la PRONNIF da seguimiento al proceso de los niños.
De acuerdo con los testimonios de los padres, los menores se encontraban jugando cuando surgió una discusión que derivó en la agresión. Ninguno de ellos cuenta con antecedentes en instituciones, y actualmente ambos reciben atención psicológica para reforzar la sana convivencia familiar y prevenir conductas violentas en el futuro.