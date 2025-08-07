Canalizan a pacientes con problemas mentales al CESAME de Saltillo

Canalizan a dos enfermos mentales al Centro de Salud Mental (CESAME) de Saltillo y 15 canalizados a atención psiquiátrica a instancias de ayuda del Gobierno del Estado.

El regidor de Salud, Max Elgezabal, reconoció que, si bien el número de pacientes canalizados es relativamente bajo.

Aunque la presencia de personas con trastornos mentales deambulando por las calles —principalmente en el primer cuadro de la ciudad— se ha vuelto más visible y, en algunos casos, riesgosa.

En los últimos días, dos enfermos mentales alteraron el orden en el centro, intentaron ingresar a establecimientos y causaron destrozos. Fue necesaria la intervención de la policía.

Elgezabal explicó que muchas de estas personas padecen esquizofrenia, otros tienen daños neurológicos desde el nacimiento o la infancia, y algunos presentan trastornos mentales asociados al consumo de drogas.

Cuando estas sustancias les hacen falta, explicó, su comportamiento puede volverse errático o incluso agresivo.

"Son personas que no tienen una adecuada relación con la realidad y pueden llegar a representar un riesgo, tanto para ellos mismos como para terceros", advirtió.

Aunque el estado cuenta con un centro especializado en atención mental como el CESAME, el regidor admitió que su capacidad es limitada y que la responsabilidad principal recae en las familias, quienes deben apoyar y vigilar a los pacientes.

También reconoció el respaldo de la Secretaría de Salud, que cuenta con personal capacitado —psicólogos, psiquiatras y hasta camas para internamiento temporal— para atender a personas con crisis severas o con tendencias suicidas, mediante el protocolo de atención conocido como Código 100.