Atiende Alcalde agenda sabatina

El alcalde Dr. Mario Dávila Delgado, atendió una activa agenda sabatina, en la que se incluyó: una campaña de estrategias para la prevención de las adicciones en las aulas; entrega de reconocimientos a equipos de béisbol infantil campeones y jugadores destacados y el Encuentro Colectivo Coahuila.

CAMPAÑA DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN LAS AULAS

Este evento fue organizado por las autoridades educativas con el fin de enviar el mensaje a los estudiantes sobre el grave problema grave que afecta a personas de todas las edades y contextos sociales, incluyendo el ámbito educativo; en su mensaje el alcalde Dr. Mario Dávila, señaló que es fundamental implementar estrategias efectivas de prevención para proteger a los estudiantes y brindarles herramientas para tomar decisiones saludables en su vida.

En el marco de este importante evento por lo que representa para los adolescentes y jóvenes, se contó con la participación de cuadros musicales y un tema de oratoria relacionado con el comportamiento cívico, valores y las adicciones, por parte del estudiante Gilberto Esaú Menchaca Garza.

ALCALDE ENTREGA RECONOCIMENTOS.

Por otra parte en un evento que se registró en el campo de Béisbol Infantil Gigantes, el alcalde Mario Dávila entregó reconocimientos a los equipos de la Liga Rivereña que resultaron campeones, y a los jugadores destacados en las diferentes categorías de los equipos: Bravos de Teocalli, Gigantes, Acereros Jr., Acereros GIMSA; Rieleros y Diablos.

En su mensaje dijo que la Liga Rivereña ha dado muchas satisfacciones a Monclova y la Región Centro, por su destacada participación en torneos regionales, estatales y nacionales, donde han logrado excelentes resultados, exaltando el gran trabajo realizado por todos los que integran esta liga, desde jugadores, mesa directiva y padres de familia.

Junto con el alcalde estuvieron en el presídium, la directora de Deportes, Lulú Guerra; el presidente de la mesa directiva de la Liga Rivereña, entre otros funcionarios e integrantes de la mesa directiva.

ENCUENTRO COLECTIVO COAHUILA.

El último de los eventos en que estuvo presente el alcalde fue el Encuentro Colectivo Coahuila, evento en el que participaron diversos actores sociales, como líderes comunitarios, representantes de organizaciones civiles, funcionarios públicos y ciudadanos interesados en el desarrollo y bienestar de la región.

El objetivo principal del Encuentro Colectivo Coahuila es promover la participación ciudadana, el diálogo y la colaboración entre los diferentes sectores de la sociedad, para buscar y generar un espacio de reflexión, intercambio de ideas y propuestas que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida en el estado.