Maestros se organizan para el regreso de los alumnos

A partir de este lunes, alrededor de 5 mil 200 trabajadores de educación básica regresan a sus labores tras concluir el periodo vacacional, con el objetivo de establecer el programa que seguirán durante el ciclo escolar 2025-2026. El Director de Servicios Educativos de la región Centro, Abraham Segundo González, dijo que los maestros se presentarán este lunes para recibir las indicaciones de los directores y organizar las actividades correspondientes al nuevo ciclo escolar. 'Durante toda la semana se llevará a cabo el curso de preparación previo al inicio de clases, con el objetivo de garantizar que el regreso de los alumnos el próximo 1 de septiembre sea ordenado y con la planeación adecuada'. El funcionario añadió que estas jornadas permiten afinar los planes educativos y coordinar las estrategias de enseñanza, asegurando que los docentes cuenten con las herramientas necesarias para iniciar el ciclo escolar con normalidad. Así mismo, durante esta semana se trabajará para garantizar que las instituciones educativas estén en condiciones para el regreso a clases, por lo que se dará a conocer si se tuvo algún problema en las instituciones durante el periodo vacacional.