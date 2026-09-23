Indagan posible vínculo de policía con accidente fatal

La presunta participación de un elemento de la Policía Municipal en el atropellamiento que causó la muerte de un adulto mayor permanece bajo investigación de la Fiscalía del Estado.

Eleuterio López, regidor de Seguridad Pública, señaló que no puede confirmar ni descartar que el conductor involucrado pertenezca a la corporación, debido a que la carpeta de investigación se encuentra en manos de la Fiscalía.

El accidente ocurrió el sábado 19 de septiembre, en el cruce de la avenida Las Torres y calle 7, donde un adulto mayor que circulaba en bicicleta fue atropellado. La víctima fue identificada como Jesús Muñoz Hernández.

El conductor involucrado quedó a disposición de las autoridades, que determinarán las circunstancias del accidente y las responsabilidades correspondientes.

López indicó que el Municipio y la corporación colaboran con la investigación y proporcionarán la información que requiera la Fiscalía, incluida la obtenida mediante herramientas tecnológicas y testimonios de posibles testigos.

"Somos mano dura y aquí no tenemos beneficios con nadie", afirmó el regidor, quien agregó que, si se acredita responsabilidad, se actuará conforme al procedimiento correspondiente.

Respecto a la versión de que el conductor sería un policía, López insistió en que será la investigación la que determine si existe relación con la corporación.

Precisó que, en caso de confirmarse que se trata de un elemento municipal y que tuvo responsabilidad en el accidente, el caso será turnado a la Comisión de Honor y Justicia para determinar las sanciones que correspondan.

El regidor informó además que actualmente alrededor de seis elementos son investigados por distintos motivos ante la Comisión de Honor y Justicia.

Explicó que en los últimos meses se han aplicado sanciones, principalmente por omisiones en sus funciones o ausencias laborales.