Monclova refuerza su recolección de basura con nuevos camiones

Monclova recibe dos camiones de recolección de basura por parte del Gobierno del Estado, con los que el municipio reforzará el sistema de boteo y ampliará su cobertura en el sector oriente.

Reginaldo Rodríguez, director de Servicios Primarios, informó que con estas unidades el parque vehicular llegará a 26 camiones de boteo. Explicó que el fortalecimiento del sistema permitirá atender principalmente la saturación de contenedores en zonas con alta actividad comercial.

La próxima ampliación de rutas contempla el bulevar Las Torres, avenida San José Oriente y otros puntos del sector oriente, donde se realizará la reconversión del servicio en alrededor de ocho colonias. Rodríguez señaló que la incorporación de estas rutas permitirá desplazar el sistema de boteo hacia sectores donde los contenedores presentan saturación, tanto por residuos comerciales como domésticos.

Detalló que la nueva etapa contempla aproximadamente 5 mil domicilios, cuyos habitantes recibirán información sobre los días de recolección y las rutas establecidas. El funcionario indicó que durante la conversión realizada el año anterior se incorporaron aproximadamente 7 mil 500 domicilios al sistema.

Servicios Primarios también difundirá información sobre operadores, ayudantes y supervisores, además de habilitar el número 866 421 992 para reportar cualquier situación relacionada con el servicio. Rodríguez agregó que el gobernador Manolo Jiménez realizará anuncios relacionados con el plan de inversión Prendamos Monclova, aunque precisó que el mandatario estará este jueves en Saltillo.