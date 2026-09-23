Carlos Villarreal Pérez entrega recarpeteo en Valle de San Miguel

El alcalde Carlos Villarreal Pérez entregó una obra de recarpeteo en la colonia Valle de San Miguel y encabezó el arranque de una obra de pavimentación en la colonia Pedregal de San Ángel.

En Valle de San Miguel, entregó los trabajos realizados en la calle Ramos Flores, también conocida como Calle 45, en el tramo comprendido entre Cerro de la Gloria y avenida Revolución.

La obra, realizada como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova, contempló 2 mil 335 metros cuadrados de fresado de pavimento, aplicación de emulsiones asfálticas, 123 metros cúbicos de carpeta asfáltica en caliente, además de 255 metros lineales de cordón de concreto hidráulico y 493 metros lineales de aplicación de pintura.

Los trabajos abarcaron 250 metros lineales de la vialidad.

Durante las acciones se destacó la coordinación entre el municipio, el gobierno de Coahuila, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, y la estrategia social Mejora Coahuila para fortalecer la infraestructura de los diferentes sectores de Monclova.

También el alcalde encabezó el arranque de una obra de pavimentación en la colonia Pedregal de San Ángel, como parte de las acciones de infraestructura que se realizan en el municipio.