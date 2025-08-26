Revisión Técnica de Finanzas Municipales en Monclova: Compromiso de Transparencia

Con el propósito de reforzar la confianza ciudadana y garantizar un manejo responsable de los recursos públicos, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, informó que se lleva a cabo una auditoría externa en la administración municipal.

El edil explicó que la Comisión de Hacienda solicitó la validación y comentarios de especialistas antes de la presentación de la cuenta pública, a fin de contar con una revisión técnica sobre los informes trimestrales y mensuales que se emiten en materia de finanzas municipales.

Los servidores públicos tienen la responsabilidad de capacitarse de manera constante, ya que a veces no se cuenta con la preparación técnica, jurídica, contable o legal necesaria para interpretar estados financieros.

La participación de expertos permitirá que los integrantes del Cabildo y directores municipales cuenten con bases sólidas para comprender y explicar los resultados, agregó el alcalde.

Asimismo, enfatizó que la administración ha trabajado bajo principios de transparencia y eficiencia en el uso del recurso público, pero reiteró que cada funcionario tiene el deber de documentarse y preguntar en caso de dudas, evitando emitir juicios sin sustento.

"Lo que buscamos es que todos estemos preparados, que sepamos dar lectura a un estado de resultados y que este proceso se lleve con transparencia, orden y legalidad, siempre en beneficio de la ciudadanía", concluyó el alcalde.