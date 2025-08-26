Menores de Monclova afectados por picadura de garrapata

Dos menores de edad resultaron afectados por la picadura de garrapata en distintos sectores de Monclova.

Uno de los casos fue atendido directamente por el Departamento de Salud Pública, por el regidor Max Elguezabal, en la colonia La Loma, donde la menor permanece en observación y se realizaron recomendaciones de tratamiento y prevención en el domicilio.

El segundo ocurrió en el sector oriente de la ciudad, donde los padres optaron por llevar a la niña a un hospital particular.

En este caso, la familia ya había reportado previamente la presencia de pulgas y garrapatas, atribuida a la proliferación de perros, muchos de ellos callejeros o sin cuidados adecuados de sus dueños.

El regidor explicó que al dialogar con la familia afectada se verificó la existencia de mascotas en el hogar, por lo que se giró un reporte al Centro de Bienestar Animal para dar seguimiento.

"Se hicieron recomendaciones médicas y también se pidió que notificaran cualquier caso para revisar si hay fauna nociva en la vivienda", señaló.

Elguezabal reconoció que, aunque en este caso la menor se encuentra estable, se le sugirió a la familia hacer su reporte.

Ante estos casos la población debe tomar medidas de prevención, especialmente en colonias donde la presencia de animales sin control sanitario favorece la propagación de parásitos como pulgas y garrapatas.