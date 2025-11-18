Secretaría de Salud reporta 209 contagios de dengue en la región Centro

El número de contagios por dengue continúa al alza en la región Centro, al pasar de 146 a 209 los casos confirmados en la última semana, lo que representa el 33 por ciento del total de los casos registrados en el estado en el 2025, de acuerdo a las cifras de la Secretaría de Salud.

De acuerdo al último reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud, en la última semana se confirmaron 63 casos en los municipios que corresponden en la 04 Jurisdicción Sanitaria con un total de 209 casos de los 612 casos confirmados en el estado.

Faustino Aguilar Arocha, dijo que a pesar del aumento en el número de casos confirmados de la última semana, la presencia de casos sospechosos comienza a disminuir, por lo que llamó a la población a mantener las medidas preventivas. "Lo que estamos viendo es que el número de pruebas que enviamos al laboratorio para su confirmación comienza a disminuir, así como los pacientes con síntomas que recibimos en el hospital".

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Señaló que actualmente son dos pacientes los que permanecen hospitalizados y se reportan 19 casos activos en la jurisdicción. De los casos que se han confirmado en la jurisdicción Monclova se coloca en primer lugar con 108 casos, seguido de Frontera con 52, San Buenaventura con 27, Castaños con 13 y Nadadores con 9 casos.

Indicó que los sectores donde se registra mayor incidencia se encuentra las colonias Del Río, La Rivera y Estancias en Monclova, donde se concentra la mayor parte de pacientes debido a la acumulación de humedad y agua tras las lluvias.

¿Qué medidas se están tomando?

También se mantienen bajo vigilancia las zonas cercanas al arroyo que divide Monclova y Frontera, así como las colonias aledañas al estadio de béisbol, como son la Independencia, San Salvador y Margarito Silva y en Frontera, la Occidental, La Sierrita y La Maquinita.