Carlos Villarreal supervisa reubicación de la Primaria Suzanne Lou Pape en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal supervisó los avances del proyecto de reubicación de la Primaria Suzanne Lou Pape, una obra que se realiza en coordinación con la Fundación Nissan y el Gobierno del Estado, y que contempla una inversión superior a los 20 millones de pesos.

El convenio para este proyecto fue firmado en agosto por la Fundación Nissan, el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal. Gracias a esta colaboración, la escuela contará con instalaciones modernas, seguras y adecuadas para las necesidades de alumnas, alumnos y docentes.

¿Cuál es la importancia de este proyecto?

El presidente de la Fundación Nissan, Enrique Zabaleta Ramos, ha sido un aliado clave dentro de la estrategia Impulso Educativo, que se desarrolla en conjunto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

La reubicación de la Primaria Suzanne Lou Pape constituye un paso importante en la modernización de la infraestructura educativa del municipio. El nuevo plantel no solo ofrecerá espacios renovados, sino también un entorno que favorezca el aprendizaje y el desarrollo integral de las y los estudiantes.

El alcalde Carlos Villarreal resaltó que este proyecto refleja la coordinación efectiva entre autoridades y sector privado. "Seguimos avanzando con paso firme, trabajando de la mano de nuestro gobernador Manolo Jiménez y la Fundación NISSAN para mejorar los espacios donde se forman nuestras niñas y niños. Cuando unimos esfuerzos, logramos resultados que fortalecen la educación y el desarrollo de Monclova".

¿Quiénes estuvieron presentes en la supervisión?

Durante la supervisión estuvieron presentes, el director de Servicios Educativos en la Región Centro, Abraham Segundo González, madres de familia de la Primaria Suzanne Lou Pape y directivos del plantel.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mantener una coordinación permanente con el Gobierno del Estado y la iniciativa privada, impulsando proyectos estratégicos que fortalezcan la infraestructura de espacios educativos.