Aumentan ventas las fiestas a papá

Entre un 20 y un 30 por ciento se incrementaron las ventas durante este fin de semana por la celebración del Día del Padre, que aunque se dio en menor proporción que el Día de las Madres, si se tuvo un alza en algunos sectores.

Este domingo se llevó a cabo la celebración del Día del Padre, lo que representó un repunte en el sector comercial, principalmente en restaurantes, carnicerías, así como en la tienda de regalos.

Arturo Valdez Pérez, Presidente de la Cámara de Comercio en Monclova dijo que se tuvo un ligero incremento en las ventas, no como en otras fechas, pero se tuvo una reactivación y un mayor flujo económico.

Señaló que a pesar de la situación económica que existe actualmente, las familias festejan, va a restaurantes, o compran algo para preparar en casa, además de la compra de regalos y pasteles, que es lo que se ve durante esta celebración.

Indicó que son sectores específicos los que se ven beneficiados, pero mencionó que lo que importa es que haya reactivación, que haya flujo económico, porque en los últimos meses la economía se ha visto muy lenta.

Se estima que festejar a papá cueste entre 2 mil 500 y 3 mil pesos, en un festejo sencillo, en donde se compre carne para asar, algunas bebidas y regalo para el padre, es el costo de esta celebración.

Por su parte, los restaurantes se vieron abarrotados desde muy temprana hora, en donde las familias acuden a festejar al “Rey del Hogar” aprovechando este día para apapacharlo con un desayuno, y esto representó un respiro para el sector comercial.