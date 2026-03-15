Múzquiz celebra eventos turísticos: ocupación hotelera al máximo

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Pueblo Mágico de Múzquiz vivió un fin de semana de intensa actividad turística, con una ocupación hotelera al máximo debido a las festividades realizadas en el municipio.

El ingeniero Carlos Castro Garza, director de Turismo Municipal, informó que los eventos atrajeron a cientos de visitantes, lo que se reflejó en un lleno total en los hoteles de la ciudad.

Entre las celebraciones destacaron la Arreada Múzquiz 2026 y el Torneo de Béisbol, actividades que no solo convocaron a participantes y espectadores, sino que también impulsaron de manera significativa la economía local.

Castro Garza señaló que la derrama económica generada por estos eventos representa un beneficio directo para la comunidad, consolidando a Múzquiz como un destino atractivo en la Región Carbonífera.

El director de Turismo precisó que todos los prestadores de servicios resultaron favorecidos, desde las tiendas de conveniencia hasta los comercios locales, que registraron un incremento notable en sus ventas.

La ocupación hotelera alcanzó a los 12 establecimientos ya consolidados en la ciudad, además de dos nuevos hoteles que se integraron recientemente, sumando casi 300 habitaciones disponibles y ocupadas.

La llegada masiva de visitantes puso de manifiesto la capacidad de Múzquiz para recibir turismo en gran escala, fortaleciendo la infraestructura y la confianza de los empresarios locales.

El éxito de estas festividades también abre la puerta a futuros eventos que puedan seguir posicionando al municipio como un referente cultural y deportivo en la Región Carbonífera.

Finalmente, Castro Garza destacó que este tipo de actividades no solo promueven la convivencia y el orgullo comunitario, sino que también generan oportunidades de crecimiento económico para todos los sectores.

Con ello, el Municipio de Múzquiz reafirma su vocación turística y su potencial como Pueblo Mágico capaz de atraer visitantes y ofrecer experiencias únicas.