Ángel Cruz García alerta sobre incremento en urgencias por fin de año

Hasta un 50 por ciento se prevé que se incremente la demanda del servicio de urgencias durante la noche del 31 de diciembre, principalmente por el consumo excesivo de alcohol, accidentes y descompensaciones en personas con enfermedades crónicas, así lo informó el director del Hospital General "Amparo Pape de Benavides".

Ángel Cruz García señaló que están listos para atender la demanda que se pueda tener con la fiesta de fin de año, en donde se incrementa la demanda del nosocomio por la ingesta de alcohol y excesos en la comida.

Señaló que desde días antes se realizó la programación para contar con los médicos para el servicio, garantizando la cobertura en las áreas críticas como urgencias, quirófano, área de labor y parto, terapia intensiva neonatal, terapia intensiva intermedia, entre otros servicios esenciales, con personal médico y de enfermería.

Destacó que el hospital mantiene su política de cero rechazo, aunque se prioriza la atención de los casos más graves, especialmente en estas fechas en que se incrementa la demanda en el servicio de urgencias, por lo que llamó a la población a utilizar de manera responsable los servicios hospitalarios y permitir la atención prioritaria a los casos graves.

Señaló que históricamente el último día del año se registra una mayor afluencia que el 24 de diciembre, ya que se trata de una fecha con mayor número de festejos, principalmente entre jóvenes, lo que incrementa el consumo de alcohol, el exceso de los alimentos y las conductas de riesgo.

"El 31 es cuando se abusa de las sustancias y de la velocidad, lo que deriva en accidentes, además de enfermedades propias por la ingesta excesiva de alimentos y alcohol, así como crisis en pacientes diabéticos e hipertensos".

Mencionó que incluso el pasado 24 de diciembre se presentó una ocupación atípica en el área de urgencias, alcanzando hasta un 120 por ciento, por lo que reiteró que el hospital se mantiene preparado para atender el incremento de pacientes al cierre de año.