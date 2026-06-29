Mario Galindo: La automatización en General Motors no representa riesgo inmediato para empleo

El eventual reemplazo de alrededor de mil fuentes de empleo por robots en plantas de General Motors en Estados Unidos no representa un riesgo inmediato para los trabajadores de la industria automotriz en México, aseguró la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Frontera.

El representante sindical, Mario Dante Galindo, explicó que la automatización y la incorporación de tecnología en las plantas automotrices continuará, pero de manera gradual y sin sustituciones inmediatas de la mano de obra. Los procesos de producción sí se pueden actualizar con algún proceso muy específico, pero como la industria automotriz es muy compleja, esos cambios se dan en periodos de 5 o 10 años, señaló.

Añadió que las empresas han incorporado en distintas etapas robots, maquinaria moderna y equipos especializados, los cuales siguen siendo operados por ingenieros y trabajadores capacitados. Galindo indicó que actualmente la principal preocupación del sector no es la automatización, sino el desempleo que ya afecta a la industria automotriz. El desplazamiento verdadero que estamos teniendo es el desempleo; ese sí es el que nos está golpeando en este momento, concluyó.